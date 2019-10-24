Политика

11:22 24.10.2019

Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

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Тестовая эксплуатация КПВВ "Каланчак" начнется 10 ноября, Зеленский посетит этот пункт 15 ноября –

Строительство сооружений на контрольном пункте въезда/выезда (КПВВ) "Каланчак" на административной границе с оккупированным Крымом завершается, 10 ноября начнется его тестовая эксплуатация, а 15 ноября этот пункт посетит президент Украины Владимир Зеленский, сообщила пресс-служба Министерства по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц.

"С 10 ноября начнем тестовую эксплуатацию КПВВ "Каланчак". И во время рабочего визита, запланированного на 15 ноября, президент Украины сможет посетить и посмотреть, как реализовано его поручение по обустройству КПВВ", - рассказал глава Херсонской областной государственной администрации Юрий Гусев во время посещения КПВВ вместе с министром по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Оксаной Колядой, сообщила пресс-служба.

Гусев и Коляда осмотрели объект и убедились, что строительные работы идут достаточно быстро.

Министр пообщалась с сотрудниками таможенной и пограничной служб о проблемных вопросах функционирования сервисной зоны. "Существует проблематика в плане нерегулируемости законодательства при получении анкеты-справки, когда люди впервые обращаются за получением паспорта. Буду поднимать этот вопрос на ближайшем заседании Кабинета министров Украины", - сказала Коляда.

Как сообщалось, строительство КПВВ "Каланчак" входило в План мероприятий по реализации государственной политики по аннексированного Крыму, утвержденный правительством 28 марта 2018 года. Согласно этому плану, к концу третьего квартала 2018 года должны были быть оснащены КПВВ на админгранице с Крымом, а до 1 января 2019 года – должны были быть созданы сервисные зоны с центрами предоставления админуслуг. Ответственными за выполнение этих пунктов плана указаны Мининфраструктуры, Минфин, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины (МинВОТ) и Херсонская облгосадминистрация.

Президент Зеленский 13 июля поручил новому главе Херсонской облгосадминистрации Гусеву до конца 2019 года обеспечить полное обустройство КПВВ "Чонгар" и "Каланчак".

Теги: #крым #зеленский #эксплуатация #кпвв #каланчак
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