Политика

20:07 23.10.2019

Арахамия обещает показать свидетеля того, что депутатам от "Слуги народа" предлагали взятку, если правоохранители позволят

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Арахамия обещает показать свидетеля того, что депутатам от "Слуги народа" предлагали взятку, если правоохранители позволят

Глава фракции "Слуга народа" в парламенте Давид Арахамия заявил, что в четверг, 24 октября, покажет обществу свидетеля того, как его однопартийцам предлагали взятку за голосование.

"На завтра меня пригласили в программу "Право на владу" на телеканале "1+1" и я приведу туда одного свидетеля, который даст показания по поводу 30 тысяч долларов, чтобы вся страна знала, что это такое", - сказал он журналистам в среду в Киеве.

Позднее в среду, перед прохождением полиграфа вместе с заместителем главы комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александром Дубинским (фракция "Слуга народа"), отвечая на вопрос журналистов о том, приведет ли он свидетеля на телеэфир, Арахамия сказал: "Мы планируем. Но завтра будет предварительная встреча свидетеля с правоохранительными органами. Какой совет они дадут. То есть если будет совет в интересах следствия не приводить, тогда, конечно, мы этого не сможем сделать".

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) открыла уголовное производство по факту возможного получения взятки в размере 30 тысяч долларов действующими народными депутатами.

По информации САП, в рамках расследования уголовного дела должны проверить распространенную в СМИ информацию о том, что 11 народных избранников от партии "Слуга народа", которые являются членами парламентского Комитета по финансам, налоговой и таможенной политике, якобы получили по 30 тысяч долларов неправомерной выгоды за голосование против законопроекта о ликвидации коррупционных схем при оценке объектов недвижимости на заседании комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский уже заявил, что пройти проверку на полиграфе должны все члены парламентского комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики.

По словам Арахамии, прохождение детектора лжи будет добровольным и должно показать готовность высшего руководства страны наказывать за коррупцию даже своих однопартийцев, в случае наличия для этого законных оснований.

Теги: #взятка #свидетель #депутаты
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