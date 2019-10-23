Политика

14:20 23.10.2019

Сивохо: главная моя задача – вернуть людей на Донбассе в Украину ментально

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Сивохо: главная моя задача – вернуть людей на Донбассе в Украину ментально

Советник секретаря СНБО по вопросам реинтеграции и восстановления оккупированных территорий Донбасса Сергей Сивохо отметил, что будет предлагать органам власти определенные идеи по гуманитарной политике в отношении оккупированных территорий Донбасса, и принятые к исполнению предложения будут затем доноситься обществу.

"Это как раз моя главная задача (ментально вернуть жителей оккупированных территорий в Украину – ИФ). Когда на людей столько лет навешивали маркеры "свой – чужой", когда работала пропаганда, с обеих сторон, с обеих сторон работала пропаганда… Очень тяжело это будет, это не моментально, это очень долгий процесс, но начинать нужно было уже вчера. Начнем сегодня", - сказал он журналистам в среду в Краматорске, где проходило выездное заседание комитета Верховной Рады по правам человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий в Донецкой, Луганской областях и Крыму.

Сивохо указал, что будет заниматься гуманитарными проблемами, давать советы. "Что будет принимать, и какие шаги на основании моих советов будет предпринимать исполнительная власть – увидим. Пока не расскажу о своих предложениях, потому что некоторые могут быть отвергнуты, а некоторые – приняты. По тем, что будут приняты, я сам к вам (СМИ – ИФ) буду обращаться, чтобы вы помогали вам раскручивать эту тему", - отметил он.

Говоря о настроениях среди жителей оккупированного Донбасса, советник секретаря СНБО сказал, что "это один из самых сложных вопросов, но сейчас сложилась уникальная ситуация, и грех ей не воспользоваться".

Сивохо рассказал, что народный депутат от "Слуги народа" Максим Ткаченко, который также стал советником секретаря СНБО по реинтеграции и восстановлению Донбасса, будет заниматься гуманитарными проблемами Луганской области, а сам Сивохо – Донецкой области. "И вместе мы будем, конечно же, пересекаться", - добавил он.

Теги: #сивохо #снбоу
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