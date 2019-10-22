Политика

12:46 22.10.2019

Зеленский обсудил с Назарбаевым Донбасс и Крым

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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил в ходе встречи с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым вопросы войны на Донбассе и оккупации Крыма, сообщается на официальном сайте главы Украинского государства.

Как отмечается в сообщении, в ходе встречи в Японии стороны обсудили положительные изменения в продвижении к миру, в частности возвращение пленных и перезапуск дипломатических переговоров, а также подчеркнули необходимость проведения скорейших переговоров в нормандской формате.

"Всем нам нужен диалог. Наши территории важны. Это земли наших предков и, я убежден, наших детей", - отметил Зеленский.

Назарбаев, в свою очередь, заявил, что Казахстан всегда поддерживал территориальную целостность и суверенитет Украины.

Стороны также обсудили возможности увеличения товарооборота между Украиной и Казахстаном.

Зеленский пригласил первого президента Казахстана в Украину.

Теги: #япония #назарбаев #зеленский
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