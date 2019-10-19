Политика

11:58 19.10.2019

Джонсон надеется на поддержку нового соглашения по Brexit со стороны Палаты общин

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Джонсон надеется на поддержку нового соглашения по Brexit со стороны Палаты общин

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, выступая в субботу в Палате общин, выразил надежду на то, что депутаты поддержат новую сделку по Brexit.

"Я понимаю, что значит для людей - жертвовать выходными. И я надеюсь, что на встрече для глубоко осмысленного голосования, мы сможем провести результативное голосование", - сказал он.

При этом он поздравил с днем рождения одного из депутатов, который из-за этого голосования отложил празднование.

Британская пресса отмечает, что предыдущее заседание Палаты общин проходило в субботу в 1982 году.

Теги: #brexit #джонсон
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