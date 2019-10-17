Политика

20:43 17.10.2019

Интересы Ирландии в обновленном соглашении по Brexit соблюдены – Варадкар

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Интересы Ирландии в обновленном соглашении по Brexit соблюдены – Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил в четверг, что при выработке обновленного соглашения по Brexit все пожелания Дублина были учтены.

"Наши цели, как цели Ирландии и ЕС, были достигнуты", - заявил Варадкар на пресс-конференции на саммите ЕС.

Варадкар подчеркнул, что "бэкстоп" ("страховочный план") был заменен на новое решение, новый протокол по Ирландии и Северной Ирландии", который, вероятно, будет носить постоянный характер, а не временный, в отличие от "бэкстопа" по ирландской границе.

В частности, "жесткой границы между Севером и Югом не будет", а "экономические отношения продолжит развиваться".

"Как и у председателя Туска, у меня сегодня смешанные чувства. Я сожалею, что Соединенное Королевство покидает Европейский союз, но я полностью уважаю их решение сделать это (выйти из ЕС - ИФ)", - отметил премьер.

Варадкар отметил, что, по его мнению, для Великобритании всегда будет место в ЕС, "если они когда-либо выберут вернуться".

Он подчеркнул, что у Ирландии и Великобритании будут "хорошие отношения", и они продолжат сотрудничать в сферах безопасности, политики и экономики.

В начале той же пресс-конференции председатель Европейского совета Дональд Туск подтвердил, что лидеры стран Евросоюза на саммите ЕС в четверг одобрили обновленный вариант соглашения по Brexit.

Выход Великобритании из ЕС на данный момент намечен на 31 октября. Британский парламент принял закон, согласно которому, если к 19 октября не удастся согласовать соглашения о Brexit c ЕС, премьер-министр Борис Джонсон должен будет просить у Брюсселя трехмесячную отсрочку. Однако премьер ранее предупреждал, что скорее "умрет в сточной канаве", чем будет просить ЕС о подобном.

Теги: #оценка #brexit #ирландия #премьер
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