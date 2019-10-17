Глава правительства Каталонии рассчитывает на еще один референдум о самоопределении

Председатель Женералитата (правительства Каталонии) Ким Торра в четверг выступил перед депутатами этого испанского автономного сообщества с инициативой о проведении еще одного референдума о самоопределении региона до конца полномочий нынешнего состава парламента, то есть до 2021 года, сообщает интернет-портал испанской газеты А-Бэ-Сэ.

Кроме того, по его словам, к весне 2020 года будут готовы предложения по "Конституции республики".

"Я буду выступать за то, чтобы в течение этой каденции парламент вернулся к рассмотрению возможности реализации права на самоопределение. Мы не можем ударить лицом в грязь перед этими людьми, выступающими за свободу, справедливость и демократию", - сказал он.

"Мы все должны предпринять усилия и принять эти обязательства. Этот состав парламента, если все мы сделаем все возможное, должен узаконить независимость", - заключил Торра.

С начала этой недели Каталонию вновь охватили беспорядки. Очередной виток напряженности связан с вынесением длительных сроков тюремного заключения ряду бывших представителей каталонского руководства, которые были причастны к попытке проведения референдума о независимости этого автономного сообщества Испании 1 октября 2017 года.

На пятницу в Каталонии намечена всеобщая забастовка, которая, как отмечают СМИ, также может перерасти в беспорядки.

Внешнеполитические ведомства ряда иностранных государств рекомендовали своим гражданам, находящимся в Каталонии, принимать повышенные меры безопасности.