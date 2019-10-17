Политика

16:03 17.10.2019

Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

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Шокин обратился в ГБР из-за "слива" руководством НАБУ секретной информации

Государственное бюро расследований (ГБР) зарегистрировало заявление экс-генпрокурора Виктора Шокина о разглашении сотрудниками Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) данных, составляющих тайну досудебного расследования, а также сливе персональных данных Шокина сотрудникам посольства США в Украине.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина" из источников в правоохранительных органах, соответствующее заявление было подано Шокиным на основании фактов, обнародованных 9 октября народным депутатом Андреем Деркачем о давлении посольства США на правоохранительные органы Украины с целью вмешательства в избирательный процесс в Соединенных Штатах.

По мнению Шокина, НАБУ незаконно получило в Государственной миграционной службе его личную карточку, а также незаконно передала ее посольству США. Данный "слив", по мнению экс-генпрокурора, был осуществлен для давления на него со стороны бывшего вице-президента США Джо Байдена.

"Разглашение указанных данных осуществлено умышленно, с целью их дальнейшего использования путем оказания вице-президентом Соединенных Штатов Америки Джо Байденом давления на меня через распространение вышеуказанных ложных сведений обо мне личного характера, из-за неприязни, которая возникла у него в отношении меня, в связи с выполнением в 2015 году служебных обязанностей на должности Генерального прокурора Украины связанных с расследованием Главным следственным управлением ГПУ уголовного производства в отношении экс-министра экологии Украины Николая Злочевского и деятельности компании "Burisma Holding Limited" (Кипр), в состав соучредителей которой, в частности, входил его сын Хантер Байден", – говорится в заявлении Шокина.

В документе Шокин просит ГБР начать досудебное расследование на основании совершения уголовного преступления.

"Прошу внести в ЕРДР сведения о совершении сотрудниками НАБУ уголовного преступления, а именно нарушения неприкосновенности частной жизни, ответственность за которое предусмотрена ч.1 ст.182 УК Украины; немедленно начать досудебное расследование и предоставить следователям ГБР письменные указания; привлечь меня – Шокина В.Н., к участию в уголовном производстве, как потерпевшего", – говорится в заявлении.

Как сообщалось, 9 октября Деркач опубликовал служебную переписку НАБУ и посольства США, согласно которой первый заместитель НАБУ Гизо Углава через свою помощницу Полину Чиж длительное время предоставлял посольству США информацию, которая негативно повлияла на ход событий в Украине и США.

Народный депутат также обнародовал суммы денег, которые перечисляют представителям Burisma Group, среди которых фигурирует и Хантер Байден. Согласно документам, в общем в пользу Хантера Байдена, Александра Квасневского, Алана Аптера и Девона Арчера Burisma выплатила по меньшей мере 16,5 млн долларов.

По словам Деркача, Шокин неоднократно обращался к директору НАБУ Сытнику в рамках уголовного производства по "Burisma", но постоянно получал формальные отписки. Деятельность Шокина, по мнению нардепа, вызвала неприкрытое раздражение Джо Байдена и его пятый за два года визит в Киев, 7-8 декабря 2015 года, был посвящен решению вопроса отставки Виктора Шокина из-за дел Злочевского и "Burisma".

Теги: #гбр #набу #шокин
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