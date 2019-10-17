Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с замглавы МВФ в рамках переговоров о новой программе

Украинская делегация в Вашингтоне встретилась с заместителем директора Международного валютного фонда (МВФ) Девидом Липтоном, сообщил глава Национального банка Яков Смолий.

"Первая из встреч с МВФ состоялась сегодня (16 октября – ИФ). Вместе с руководителями Минфина и Миниэкономики общались с заместителем директора МВФ Девидом Липтоном", – написал Смолий в соцсети Twitter.

Переговоры о новой долгосрочной программе сотрудничества продолжаются, добавил он.

Как сообщалось, украинская делегация вылетела в США для переговоров с МВФ и другими международными финансовыми организациями 16 октября.