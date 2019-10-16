Политика

14:13 16.10.2019

Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

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Латвия поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе и реформировать судебную систему, видит угрозу в "Северном потоке-2"

Президент Латвии Эгилс Левитс подчеркивает, что его страна поддерживает стремление Украины достичь мира на Донбассе, реформировать свою судебную систему и видит угрозу для Украины в строительстве газопровода "Северный поток-2".

"Мы поддерживаем Украину в стремлении стабилизировать ситуацию в регионе и установить мир в своей стране. Латвия надеется, что удастся достичь положительных решений на встрече в Нормандском формате, вплоть до полного выполнения Минских договоренностей", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Риге.

Левитс отметил, что Латвия высказал свою позицию по проекту "Северный поток-2". "Это касается принципов энергетической безопасности. И мы считаем, что есть угроза для украинской стороны", - сказал он.

Президент Латвии высоко оценил намерение президента и парламента Украины активно внедрять реформы. "Я приятно удивлен тем, что значительно выросла поддержка обществом интеграции в ЕС и НАТО. Это, очевидно, геополитическое желание украинского народа, и мы это очень поддерживаем", - указал он.

По словам Левитса, Латвия позитивно оценивает начало реформирования судебной системы в Украине. "Мы видим изменения в отношении судебной культуры. Понимаем, что это чрезвычайно тяжело, это сложные перемены, поскольку судебная культура меняется дольше всего. Но это приведет к изменению юридического мышления. В Латвии мы это проходили", - сказал он.

Теги: #латвия #северный_поток_2 #оос #украина #судебная_реформа
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