Политика

13:03 16.10.2019

Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

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Зеленский: у нас уже два дня тишины на участках намеченного разведения сил на Донбассе, но мы должны дождаться 7-дневного срока

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что на участках намеченного разведения сил на Донбассе уже два дня соблюдается режим тишины, но необходимо дождаться 7-дневного срока для начала процесса разведения сил и средств.

"Семидневный срок тишины – это не новость для Украины и всех участников Трехсторонней группы в Минске. Поэтому мы будем ждать семи дней тишины. Для нас показателем является ОБСЕ, которое должно сказать, что да, семь дней не было обстрелов. На сегодняшний день я знаю, что два дня уже у нас тишина. Будем верить, будем ждать, что семь дней будет тишина, и тогда мы можем говорить об отводе (сил – ИФ)", - сказал он в среду на пресс-конференции с президентом Латвии Эгилсом Левитсом в Риге.

Зеленский уточнил, что два дня тишины были зафиксированы на участках намеченного разведения сил.

"У нас с вами страшная трагедия вчера – двое погибших. Я говорил именно об участках разведения: в Золотом и Петровском не было два дня выстрелов. А вчера мы, к сожалению, потеряли людей, одну женщину, очень жаль. За день до этого я был именно в этом месте. Это большая трагедия для всех украинцев", - отметил он.

Отвечая на вопрос, может ли президент РФ Владимир Путин использовать отсутствие прогресса в разведении сил как повод откладывать встречу в Нормандском формате, Зеленский сказал: "Честно говоря, я не знаю в отношении президента Российской Федерации. Мы ожидаем, что не только украинская сторона очень хочет, чтобы, в конце концов, был мир, перестали убивать наших людей, украинцев. Я думаю, что такое желание должно быть с каждой стороны, поэтому мы ожидаем именно этого".

Теги: #разведение #оос #зеленский #режим_тишины #ордло
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