Политика

15:03 15.10.2019

Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

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Разумков выступает за изменения законодательства, которые позволят за прогулы лишать нардепа мандата

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает необходимым внести изменения в законодательство, в соответствии с которыми за прогулы народных депутатов смогут лишать мандата парламентария.

"Я вижу это так: надо вносить изменения, чтобы народные депутаты теряли свой мандат. Мне коллеги говорят, что у нас есть КЗоТ, то согласно КЗоТу никто не отвечает так, как народные депутаты. По кодексу их лишить должности невозможно. Пока что перечень, по какой причине человек перестает быть народным депутатом предусмотрены Конституцией, и прогулы пока что там, к сожалению, не учтены", - сказал Разумков журналистам в кулуарах Верховной Рады во вторник.

Он подчеркнул, что на любой работе человек должен работать, в том числе и народный депутат.

"По состоянию на сегодняшний день, будут изменения, которые позволят снимать заработную плату с народных депутатов. В дальнейшем, я надеюсь, все ж таки нам удастся изменить законодательство и народные депутаты, если они будут заниматься другими делами – пусть они занимаются другими делами", - сказал спикер.

Теги: #разумков #рада #прогулы #мандат
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