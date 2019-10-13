Политика

17:48 13.10.2019

Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить турецкую операцию в Сирии

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Меркель призвала Эрдогана немедленно прекратить турецкую операцию в Сирии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в воскресенье в телефонном разговоре с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом призвала его незамедлительно остановить турецкую военную операцию "Источник мира" на северо-востоке Сирии, сообщают западные СМИ со ссылкой на заявление офиса немецкого руководителя.

В документе отмечается, что Меркель "высказалась в пользу немедленного завершения военной операции".

По ее словам, операция может привести к масштабному исходу местных жителей, а также вызвать дестабилизацию региона, что приведет к возрождению "Исламского государства" (ИГИЛ).

Вместе с тем, союзные Турции отряды Сирийской национальной армии очистили от противника запад города Телль-эль-Абьяд; однако в части центральных районов города идут бои между протурецкими формированиями и курдским ополчением, сообщает в воскресенье издание "Йени шафак".

Накануне стало известно, что власти ФРГ более не будут давать разрешения на поставки военной продукции в Турцию в связи с начатой Анкарой на северо-востоке Сирии операцией "Источник мира". Кроме этого, в МИД Франции объявили о решении Парижа приостановить поставки Турции тех вооружений, которые могут быть использованы в ходе боевых действий на севере Сирии.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 9 октября сообщил о начале турецкой военной операции "Источник мира" в Сирии. По его словам, целью этой операции является борьба против курдских боевиков и террористов из группировки ИГИЛ в приграничных районах на северо-востоке Сирии.

В операции задействованы вооруженные силы Турции, а также поддерживаемая Анкарой группировка Сирийская национальная армия. Основной задачей является создание свободной от боевиков зоны на сирийской территории протяженностью в 480 километров и глубиной в 32 км от реки Евфрат до иракской границы. Турция считает террористами курдские Отряды народной самообороны (YPG) из-за их связей с "Рабочей партией Курдистана", которая внесена Анкарой в список террористических организаций.

Тем временем, по данным ООН, четыре дня наступления турецких сил на северо-востоке Сирии привели к тому, что свыше 130 тыс. местных жителей пришлось оставить свои дома.

Теги: #сирия #турция #меркель #эрдоган
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