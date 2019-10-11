Москва не имеет официальной информации об идее Зеленского разместить миротворцев на границе с РФ - Песков

Москва пока не получала официальной информации об идее президента Украины Владимира Зеленского о размещении миротворцев на российско-украинской границе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

10 октября Зеленский в ходе многочасового пресс-марафона в Киеве рассказал о своем видении обеспечения правопорядка на Донбассе.

Президент Украины заявил, что после вывода из ОРДЛО вооруженных формирований функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ контролировать украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители - ИФ) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Президент Украины заявил, что вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс будет рассматриваться на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате", - сказал Зеленский.