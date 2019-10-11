Политика

16:47 11.10.2019

Москва не имеет официальной информации об идее Зеленского разместить миротворцев на границе с РФ - Песков

1 мин читать
Москва не имеет официальной информации об идее Зеленского разместить миротворцев на границе с РФ - Песков

Москва пока не получала официальной информации об идее президента Украины Владимира Зеленского о размещении миротворцев на российско-украинской границе, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Мы не имеем никакой официальной информации о таких инициативах", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос "Интерфакса".

10 октября Зеленский в ходе многочасового пресс-марафона в Киеве рассказал о своем видении обеспечения правопорядка на Донбассе.

Президент Украины заявил, что после вывода из ОРДЛО вооруженных формирований функции контроля и обеспечения правопорядка в регионе должны иметь украинские полицейские и представители ОБСЕ, а госграницу с РФ контролировать украинские пограничники с миротворцами, которые будут им помогать.

Зеленский сказал: "Должна быть украинская полиция, должны быть (представители - ИФ) ОБСЕ, должны быть на границе между Украиной и Россией и помогать нашим пограничникам и миротворцы. Я думаю, что у нас должно быть совместное обеспечение мира. Тут не выйдет, что только полиция или Служба безопасности".

Президент Украины заявил, что вопрос введения миротворческого контингента в Донбасс будет рассматриваться на встрече в "нормандском формате" (Украина, Германия, Франция, РФ).

"По поводу миротворцев: поднимается этот вопрос, и я думаю, что это одно из направлений, которое и мы будем обсуждать официально в "нормандском формате", - сказал Зеленский.

Теги: #рф #зеленский #песков #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:31 11.10.2019
Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

15:11 11.10.2019
Зеленский: День защитника Украины – это наш национальный праздник

Зеленский: День защитника Украины – это наш национальный праздник

14:37 11.10.2019
Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

Зеленский: следующим вызовом после прекращения войны и возвращения оккупированных территорий Донбасса будет Крым

14:28 11.10.2019
Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА

14:15 11.10.2019
Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

12:44 11.10.2019
Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

Зеленский назначил Романа Семенченко уполномоченным президента по вопросам контроля за деятельностью СБУ

12:34 11.10.2019
Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

12:31 11.10.2019
Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

11:55 11.10.2019
Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

Лукашенко пригласил Зеленского с официальным визитом в Беларусь

09:22 11.10.2019
На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

На: пожаре во Львовской области погибла женщина, еще одна пострадала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Послы G7 в Украине выразили поддержку первой волны экономических реформ на встрече с командой Офиса Зеленского

Зеленский заявляет, что сдачи национальных интересов Украины на Донбассе и "капитуляции" не будет

Зеленский никак не может обеспечить разведение сил на Донбассе, заявляет Путин

Зеленский ввел в состав набсовета "Укроборонпрома" исполнительного директора "Нафтогаза" Витренко

Зеленский обещает результаты по "делу Иловайска"

ПОСЛЕДНЕЕ

Госслужба статистики перейдет в управление секретариата Кабмина

Боевики с полуночи трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Выборы мэра Киева состоятся ближе к весне

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Лукашенко считает важным не дать свергнуть действующие украинские власти

Международная организация по миграции направила в ОРДЛО 51 т гуманитарной помощи

Парнас и Фруман незаконно финансировали кампании политиков в США совместно с бизнесменом из РФ ради бизнеса и отзыва посла в Украине

Премьеры Великобритании и Ирландии видят возможность достижения соглашения по Brexit

Зеленский отрицает влияние на него Коломойского или Пинчука

Экс-посла США в Украине отстранили после отказа лично просить украинских чиновников начать расследование в отношении Байдена

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА