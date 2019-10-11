Политика

06:17 11.10.2019

Сенаторы - демократы требуют от госсекретаря Помпео ответа на вопрос об увольнении посла в Украине

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Десять сенаторов-демократов из комитета Сената по международным отношениям написали госсекретарю Майку Помпео в четверг, требуя ответов на майское отстранение тогдашнего посла в Украине Мэри Йованович.

"Вы не сделали ни одного замечания в защиту посла Йованович и не возвестили о ее более, чем тридцатилетней службе американскому народу. Согласно последним сообщениям, вы даже поддержали ее досрочное отстранение - что, в отсутствие какого-либо логического объяснения, похоже, связано с попыткой президента использовать политику США в Украине для преследования своих собственных политических интересов", - говорится в письме сенаторов.

В своем послании законодатели попросили Помпео "не препятствовать ее показаниям в Палате представителей и защитить ее от дальнейшего политического возмездия".

Конгрессмены также задали госсекретарю ряд вопросов, чтобы получить больше ясности в отношении отзыва Йованович с ее поста в Киеве.

Кроме того, сенаторы обвинили главу госдепартамента в том, что он отказался публично поддерживать персонал своего ведомства на фоне продолжающихся атак Трампа на неназванного осведомителя, чья жалоба на его июльский звонок с президентом Украины привела к тому, что Палата представителей США начала процесс импичмента.

"Как глава глобальной дипломатической силы нашей страны, ваш отказ встать на защиту карьерных работников и поддержать информаторов вызывает тревогу. На вас возложена обязанность не продолжать разрушительные и необоснованные нападки президента, а направить простой сигнал всем, кто работает в Государственном департаменте - вы их поддерживаете", - написали законодатели.

Ранее Wall Street Journal сообщал, что президент США Дональд Трамп отозвал бывшего посла США на Украине Мэри Йованович на фоне жалоб этой весной его сторонников, в том числе личного адвоката Руди Джулиани.

Отмечается, что, хотя отъезд Йованович в мае из Украины госдеп США преподнес как "запланированный", однако ее пребывание на посту посла было на три месяца короче обычного трехлетнего срока.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины Владимира Зеленского в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, можно ли объявить импичмент Трампу.

Среди прочих в Конгресс для дачи пояснений вызвали Йованович.

Теги: #йованович #сша #сенаторы #помпео
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