Политика

01:52 11.10.2019

Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

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Зеленский: отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно, но это "должны захотеть люди" и нужно сначала решить вопрос войны

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что отсутствие авиасообщения с РФ невыгодно Украине, но для таких возможных решений нужно сначала хотя бы прекратить боевые действия на Донбассе.

"Это странно, что поезда у нас ходят, а самолеты не летают. Из-за этого банкротятся наши авиакомпании. Дотационными являются, в принципе, авиарейсы. И я могу честно сказать, что мы можем национализировать нашу крупную компанию, и все собственники будут только счастливы, чтобы не платить по долгам. Но мы пока такое счастье им не предоставим", - сказал он в ходе пресс-марафона с журналистами в четверг в Киеве.

Зеленский указал, что такое положение вещей Украине невыгодно, но "наши люди должны этого хотеть".

"Чтобы делать такие шаги, нужно встречаться, прекращать войну. Есть один из важных приоритетов - просто прекратить хотя бы убивать, стрелять. К сожалению, этого пока не произошло", - отметил он.

Теги: #рф #зеленский #авиасообщение #украина
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