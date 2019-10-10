Политика

20:25 10.10.2019

Зеленский уверен, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов

2 мин читать
Зеленский уверен, что сможет договориться с олигархами о невмешательстве в редакционную политику телеканалов

Президент Украины Владимир Зеленский уверен в том, что сможет договориться с олигархами-собственниками национальных телеканалов об отказе от вмешательства в редакционную политику СМИ.

"Я уверен, что я с ними смогу договориться (о невмешательстве в редакционную политику – ИФ), если меня не будут толкать со всех сторон те, ради кого я планирую об этом договариваться", – сказал Зеленский в ходе более десятичасового пресс-марафона в Киеве в четверг.

По мнению Зеленского, деолигархизация медиа должна привести к тому, что все собственники телевидения, средств массовой информации и интернет-платформ ("если эти платформы имеют очень большое влияние") должны быть бизнесменами, а не политиками.

"То есть миноритарными собственниками должны быть. У них может быть портфель в 90%, в 98%, но они не должны влиять на политику той или иной платформы, телевидения, СМИ. Это управляется только законом. Этот закон мы должны разработать", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что подготовкой нового законодательного акта должно заняться Министерство культуры, молодежи и спорта, а за его соблюдением в будущем будет следить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

"Бородянский (министр культуры, молодежи и спорта Александр Бородянский - ИФ) с Нацсоветом (по телерадиовещанию – ИФ), можно с президентом, должны создать этот законопроект, потом показать его Верховной Раде, дальше встретиться со всеми олигархами – как бы нам ни хотелось, но они являются собственниками. Сесть и сказать: смотрите, влиять на политику в Украине больше нельзя", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Он также отметил, что в Украине все телеканалы, которые имеют существенное покрытие, так или иначе принадлежат известным бизнесменам.

Как сообщалось, Зеленский считает, что новый состав Нацсовета по телерадиовещанию должен будет независимо и честно рассмотреть вопрос продления лицензии группе телеканалов, вещающих под логотипом "112 Украина".

Теги: #сми #зеленский #политика #редакция
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

21:42 10.10.2019
Зеленский о марафоне со СМИ: готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно

Зеленский о марафоне со СМИ: готов удовлетворить, но не могу делать это ежедневно

21:34 10.10.2019
Зеленский на вопрос о цене литра молока: я его не пью, а вот хлеб покупаю гречаный в магазине Good Wine

Зеленский на вопрос о цене литра молока: я его не пью, а вот хлеб покупаю гречаный в магазине Good Wine

21:20 10.10.2019
Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

21:13 10.10.2019
Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

20:29 10.10.2019
Зеленский: мы можем подарить лицензию на игорный бизнес при перспективе строительства нового отеля

Зеленский: мы можем подарить лицензию на игорный бизнес при перспективе строительства нового отеля

20:09 10.10.2019
Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

Зеленский не понимает, о чем должен свидетельствовать в США по "украинскому делу"

20:03 10.10.2019
Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

19:56 10.10.2019
Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

Зеленский видит МВФ или других международных экспертов возможными посредниками в переговорах по ПриватБанку

19:49 10.10.2019
Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

19:44 10.10.2019
Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

Порошенко о пресс-марафоне Зеленского: много внимания уделено предшественникам

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский хочет, чтобы отношения Украины и Турцией были лучше турецко-российских

Дата встречи лидеров "нормандского формата" будет известна на следующей неделе, и она состоится в ноябре

Зеленский: моя идеология - закончить войну и поднять экономику, не нужны темы, раскалывающие общество

Зеленский подтвердил факт встречи с Хорошковским, тема будет известна позже

Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

ПОСЛЕДНЕЕ

Президент надеется на скорую судебную реформу в Украине, обеспеченную новым законодательством

Зеленский пояснил смену состава ЦИК перезагрузкой всех органов власти

Зеленский: новый секретарь СНБО Данилов профессионал, есть предложение назначить Светличную его замом

Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

Зеленский: понимаю, что Богдан может вредить моему имиджу, но мне нужны профессионалы, не нарушающие закон

Зеленский: по "делу Свинарчуков" скоро будет результат

Зеленский: Портнов не имеет никакого отношения к Офису президента и нашей власти

Зеленский: я не буду обвинять Порошенко, но он ответит за все, что сделал перед правоохранительными органами

Зеленский заявляет о неприемлемости автономии Донбасса, но допускает гуманитарные компромиссы для деоккупации региона

Зеленский уволит Баканова, если получит факты консультирования главы СБУ экс-главным военным прокурором Матиосом

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА