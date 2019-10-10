Политика

19:40 10.10.2019

Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

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Зеленский отрицает факт требования министра энергетики США Перри сменить главу "Нафтогаза"

Министр энергетики США Рик Перри не требовал от президента Украины Владимира Зеленского уволить главу правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрея Коболева, заявил Зеленский.

"Нет", – коротко ответил глава государства на вопрос о том, было ли такое требование, в ходе пресс-марафона в Киеве четверг.

Ранее Associated Press сообщило, что группа лиц, связанных с президентом США Дональдом Трампом и его личным адвокатом Руди Джулиани, пыталась сменить руководство "Нафтогаза" - вместо Коболева назначить главой правления другого топ-менеджера компании Андрея Фаворова.

Отмечается, что данный план был сорван проигрышем Владимиру Зеленскому бывшего президента Украины Петра Порошенко на выборах 2019 года. После этого, по данным собеседников AP, министр энергетики США Рик Перри предпринял усилия по смене управленческой команды "Нафтогаза".

 

Теги: #нафтогаз #перри #опровержение
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