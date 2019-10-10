Зеленский не видит коррупционной составляющей и нарушений закона в разговоре с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский не видит коррупционной составляющей в телефонном разговоре президента США Дональда Трампа с ним, при этом отмечает, что не нарушал украинского законодательства, а комментарии слов Трампа могут быть расценены как вмешательство во внутреннюю политику США.

В ходе общения в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве, отвечая на вопросы американского журналиста о том, видит ли он как человек, который позиционирует себя как борец с коррупцией, коррупционную составляющую в просьбе Трампа расследовать дело Burisma, в котором фигурируют бывший вице-президент США Джо Байден и его сын Хантер, он сказал: "В данном случае я думаю, это не было коррупцией… Я сказал, что мы не коррумпированы (в части расследования Burisma - ИФ), что мы открыты для расследования всех дел, и мы будем это делать по закону".

Зеленский подчеркнул, что в его ответах Трампу нет никакой коррупционной составляющей.

"Я думаю, что я не нарушал закон, прежде всего закон Украины. А то, что сказал господин Трамп, я хотел бы, чтобы комментировало законодательство Соединенных Штатов Америки, а не я, как президент Украины. Потому если я как президент Украины буду комментировать разговор с господином Трампом, то это будет прежде всего вмешательство в вашу (американскую – ИФ) законодательную систему, вмешательство в ваши будущие выборы, а значит, будет вмешательство в избирательный процесс, который из-за меня станет непрозрачным и зависимым", - сказал Зеленский.

Отвечая на уточняющий вопрос, что в словах и действиях Трампа о том, что необходимо расследовать дело Burisma, была коррупционная подоплека, глава Украинского государства сказал: "Я не должен оценивать действия другого президента. Его действия регулируются законодательством другой независимой страны… Я не хочу комментировать законность действий президента другой страны".

При этом он подчеркнул: "Я не ощущал давления и влияния".

Комментируя слова о новом генпрокуроре, который 100% его человек, Зеленский отметил, что имела место неточность перевода и он имел в виду, что Руслан Рябошапка – человек из команды президента, и он верит в то, что новый генпрокурор сможет объективно и независимо расследовать все уголовные производства, в том числе те, которые тем или иным образом касаются работы компании Burisma.