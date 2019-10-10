Политика

10:29 10.10.2019

Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с Трампом вопросы поставок оружия и компании Burisma не поднимались

2 мин читать
Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с Трампом вопросы поставок оружия и компании Burisma не поднимались

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом не было никакого шантажа, как и вопросов по поставкам оружия в Украину и по компании Burisma.

"С оружием и историей с "Бурисмой" это никак не связано… Шантажа не было, это не было предметом разговора", - сказал Зеленский в ходе общения с журналистами, отвечая на соответствующий вопрос в рамках пресс-марафона в четверг в Киеве.

"Звонок никак не мог влиять на наши отношения с Америкой", - подчеркнул глава Украинского государства.

Зеленский отметил, что, прежде всего, хотел доказать Трампу, что Украина - не страна коррупционеров и новая власть намерена бороться с этой проблемой.

"Не только Трампа, но и многих представителей США интересует вопрос о том, куда идут деньги американских налогоплательщиков. Это нормально", - указал президент.

Пресс-марафон с президентом проходит на территории Kyiv Food Market на Печерске в столице. В Офисе президента сообщили ранее, что Зеленский планирует отвечать на вопросы представителей СМИ весь день.

Белый дом ранее опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским от 25 июля. Из документа следует, что американский президент в беседе действительно касался дел бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в Украине. Однако, исходя из опубликованного документа, нельзя сделать однозначный вывод о давлении на Зеленского во время разговора. Президент Украины ранее заявил, что Трамп давления на него не оказывал.

Теги: #зеленский #трамп #burisma
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:59 10.10.2019
Зеленский: Я готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко, но заверяю – кровопролития не будет

Зеленский: Я готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко, но заверяю – кровопролития не будет

10:54 10.10.2019
Зеленский: У меня есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве

Зеленский: У меня есть варианты даты нормандского саммита, но еще будут переговоры Германии и Франции, которые согласуют сроки и предложат Москве

10:47 10.10.2019
Зеленский: Моя встреча с Путиным должна состояться для прекращения войны, но это пока не обсуждается

Зеленский: Моя встреча с Путиным должна состояться для прекращения войны, но это пока не обсуждается

10:38 10.10.2019
Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским - СМИ

Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским - СМИ

10:16 10.10.2019
Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

Зеленский уверен, что для эффективной земельной реформы в Украине важен не только опыт других стран, но и предложения аграриев

09:57 10.10.2019
Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

Демократы Палаты представителей требуют показания от экс-советника Трампа по РФ и Евразии

09:48 10.10.2019
Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

08:42 10.10.2019
Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

Трамп готов уничтожить экономику Турции, если Анкара будет истреблять курдов в Сирии

22:36 09.10.2019
Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

20:38 09.10.2019
Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Трамп осудил Турцию за вторжение в Сирию

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Я готов к Майдану, к которому подталкивает Порошенко, но заверяю – кровопролития не будет

Зеленский: Моя встреча с Путиным должна состояться для прекращения войны, но это пока не обсуждается

Пенс хочет опубликовать стенограммы своих разговоров с Зеленским - СМИ

Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

ПОСЛЕДНЕЕ

Внимание ЕС к Украине вовсе не ослабло, поскольку не исчезли проблемы - Могерини

Меркель заявила Зеленскому, что использует будущие контакты с партнерами по Нормандскому формату для определения даты проведения саммита

Рада через месяц-полтора окончательно утвердит законопроект о столице – Разумков

Разумков выступает за снижение проходного барьера в Раду

Разумков поддерживает идею создания должности вице-премьера по временно оккупированным территориям

Зеленский: Аналога "формулы Штайнмайера" для Крыма сейчас нет, Украине нужна международная помощь и еще более мощная армия

В новой редакции законопроекта о криминализации незаконного обогащения соблюдены все нормы Конституции – Разумков

В Кабмин не поступало на согласование представление о назначение нардепа от "Слуги народа" Ткаченко на пост главы КГГА - Гончарук

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

Кабмин согласовал назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА