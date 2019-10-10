Политика

09:48 10.10.2019

Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

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Байден впервые призвал объявить Трампу импичмент

Бывший вице-президент США Джо Байден впервые высказался за то, чтобы Конгресс объявил импичмент президенту страны Дональду Трампу.

"Дональд Трамп нарушил данную при вступлении в должность клятву. Он предал своей народ и совершил нарушения, наказание за которые - импичмент", - заявил он в ходе выступления перед сторонниками в Нью-Гэмпшире.

"Ему нужно объявить импичмент", - добавил Байден, слова которого приводят американские СМИ.

Позиция Байдена по этому вопросу интересна, поскольку именно он косвенным образом стал "виновником" проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - определить, есть ли основания для импичмента.

Осенью 2019 года в США разгорелся политический скандал вокруг разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Причиной стали публикации СМИ, ссылавшиеся на информатора, о том, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, чтобы тот начал расследование в отношении одного из основных кандидатов в президенты США от Демократической партии Джо Байдена и его сына Хантера. СМИ также утверждали, что Трамп, чтобы получить от Зеленского желаемое, задерживал выделение Украине материальной помощи и не давал согласие на организацию официального визита Зеленского в США. В итоге США выделили Украине обещанную помощь, Зеленский Вашингтон пока не посетил, зато провел переговоры с Трампом в Нью-Йорке.

Расследование, по утверждению СМИ, должно было коснуться роли Байдена в увольнении генерального прокурора Украины Виктора Шокина, который вел расследование в отношении украинской нефтегазовой компании Burisma, в которой работал сын Байдена - Хантер. Расследование в отношении Burisma касается периода между 2010 и 2012 годом, а Хантер Байден начал работать в компании в 2014 году, однако ряд СМИ утверждает, что Шокин готовился задать вопросы по деятельности компании и Хантеру Байдену.

Комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США на фоне скандала, вызванного СМИ, опубликовал жалобу информатора, в которой тот действительно утверждает, что Трамп давил на Зеленского, чтобы украинский президент начал расследование. Информатор заявляет, что об этом ему рассказали несколько сотрудников Белого дома, знакомых с ситуацией.

Белый дом, в свою очередь, опубликовал стенограмму разговора Трампа и Зеленского, в которой президент США действительно просит обратить внимание на информацию о том, что Джо Байден помешал расследованию в отношении своего сына, однако в этой стенограмме Трамп не ставит Зеленскому никаких условий.

Видную роль в "украинском деле" сыграл личный адвокат Трампа Руди Джулиани, утверждают СМИ. Сам Джулиани заявлял, что он действительно обсуждал с украинскими чиновниками вопрос расследования, но действовал как частное лицо. Затем он признал, что организовать встречу с украинской стороной ему помог спецпредставитель США в Украине Курт Волкер. В результате Волкера вызвали в Конгресс, где он дал показания по "украинскому скандалу", а американские СМИ в конце сентября сообщили, что Волкер подал в отставку.

В результате "украинского скандала" демократы в Палате представителей 24 сентября инициировали процедуру импичмента Трампа.

Теги: #сша #трамп #импичмент #байден
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