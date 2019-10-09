Политика

20:10 09.10.2019

Разумков выступает за снижение проходного барьера в Раду

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Разумков выступает за снижение проходного барьера в Раду

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков считает, что проходной барьер для партий в парламент следует снизить.

"Я считаю, что проходной барьер должен быть меньше, чем 5%. Это моя личная позиция. Каждая из фракций парламента будет иметь свою позицию", - сказал он в эксклюзивном интервью "Интерфакс-Украина".

Вместе с тем спикер отметил, что Избирательный кодекс, на который президент Украины наложил вето, требует изменений, и народные депутаты доработают этот документ.

"Мне кажется, лучше, когда все-таки проходной барьер будет меньше - 3% или 2%. Чтобы новые политические силы могли попасть в Раду. Каким будет этот показатель, мне сложно говорить, поскольку я не участвую непосредственно в работе группы (по подготовке Избирательного кодекса к рассмотрению - ИФ)", - сказал Разумков.

Интервью с Разумковым будет опубликовано на главной странице сайта агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #разумков #рада #барьер
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