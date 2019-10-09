Политика

15:30 09.10.2019

В Кабмин не поступало на согласование представление о назначение нардепа от "Слуги народа" Ткаченко на пост главы КГГА - Гончарук

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Премьер-министр Алексей Гончарук заявляет, что в Кабинет министров Украины не поступало на согласование представление о назначении народного депутата из фракции "Слуга народа", главы комитета Верховной Рады по вопросам гуманитарной и информационной политики Александра Ткаченко на должность главы Киевской городской государственной администрации (КГГА).

“К нам подобные вопросы не поступали", - сказал он на брифинге после заседании правительства в среду.

Как сообщалось, нардеп от "Слуги народа" Ткаченко подал декларацию кандидата на пост главы КГГА и подтвердил свое намерение претендовать на эту должность.

Теги: #ткаченко #кгга #гончарук #кабмин
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