Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины будут принимать лидеры "четверки", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.

"В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - отметил Песков.