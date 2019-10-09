Политика

15:15 09.10.2019

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

1 мин читать
Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва процесса разведения сил и средств в населенных пунктах Петровское и Золотое на востоке Украины будут принимать лидеры "четверки", сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос, пройдет ли саммит в случае срыва разведения сил и средств на Донбассе, Песков сказал: "Все будет зависеть от решения глав государств".

Вместе с тем, он предложил дождаться итогов процесса разведения: "сорвется - не сорвется". "Давайте дождемся информации о том, по чьей вине это сорвано", - добавил Песков.

"Но в целом, конечно, разведение сил способствовало бы запуску процесса имплементации "минских договоренностей", - заключил он.

"В том числе, это (проведение саммита) зависит от позиции президента РФ не в последнюю очередь", - отметил Песков.

Теги: #песков #нормандская_четверка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 04.10.2019
Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

14:34 02.10.2019
Берлин подтвердил намерение провести саммит "нормандской четверки", дата пока неизвестна

Берлин подтвердил намерение провести саммит "нормандской четверки", дата пока неизвестна

14:07 02.10.2019
Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

Москва позитивно относится к решению Киева по "формуле Штайнмайера" – Песков

13:49 02.10.2019
Представители "нормандской четверки" в ближайшее время начнут подготовку к саммиту – Песков

Представители "нормандской четверки" в ближайшее время начнут подготовку к саммиту – Песков

12:02 01.10.2019
В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

В Кремле ждут, что Киев на заседании ТКГ прояснит позицию по "формуле Штайнмайера"

16:20 30.09.2019
Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон

Публикация полных стенограмм переговоров Путина и Трампа возможна лишь по согласованию сторон

13:13 27.09.2019
В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

В Кремле надеются, что ситуация в отношениях РФ и США не дойдет до публикации телефонных переговоров лидеров двух стран

13:14 19.09.2019
Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

Выдвижение Киевом условий к реализации "формулы Штайнмайера" не соответствует договоренностям - Песков

14:33 18.09.2019
Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

Кремль не ждет от предстоящих переговоров Еврокомиссия-Украина-РФ по газу конкретных договоренностей – Песков

14:47 16.09.2019
В Кремле после заявлений из Киева подчеркнули необходимость тщательной подготовки Нормандского саммита

В Кремле после заявлений из Киева подчеркнули необходимость тщательной подготовки Нормандского саммита

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

ПОСЛЕДНЕЕ

В Кабмин не поступало на согласование представление о назначение нардепа от "Слуги народа" Ткаченко на пост главы КГГА - Гончарук

Кабмин согласовал назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

Украина должна спокойно идти на сотрудничество в деле по гибели "Боинга", в том числе, по факту не закрытого воздушного пространства - Яременко

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Информатор, сообщивший о телефонном звонке Трампа Зеленскому, был связан с кандидатом в президенты от Демократической партии - СМИ

Российские хакеры в 2016г действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА