Политика

15:13 09.10.2019

Кабмин согласовал назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

1 мин читать
Кабмин согласовал назначение глав Одесской, Тернопольской и Харьковской ОГА

Кабинет министров Украины одобрил проекты указов президента о назначении глав Одесской, Тернопольской и Харьковской областных государственных администраций.

Согласно сообщению пресс-службы Кабмина в среду, правительством рассмотрены проекты указов президента о назначении руководителей областных и районных государственных администраций.

Среди них - предложения о назначении на должность главы Одесской ОГА Максима Куцего, главы Тернопольской ОГА - Игоря Сопеля, главу Харьковской ОГА - Алексея Кучера.

Теги: #ога #кадры #кабмин
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:47 09.10.2019
Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

Кабмин уволил и.о. директора "Украэроруха"

14:46 09.10.2019
Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы

Кабмин уволил Ляпину с должности главы Госрегуляторслужбы

10:22 09.10.2019
Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет

Кабмин намерен рассмотреть вопрос отмены обязательности трудовых книжек - Дубилет

10:18 09.10.2019
Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

Глава Харьковской ОГА Светличная подала декларацию кандидата на пост замсекретаря СНБО

18:03 08.10.2019
Криклий уволил главу УДП и руководителя Одесского филиала АМПУ

Криклий уволил главу УДП и руководителя Одесского филиала АМПУ

15:16 08.10.2019
Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

Два члена НКРЭКУ заявили об отставке

14:52 08.10.2019
Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

Кабмин поручил Луганской ОГА способствовать установке населением систем индивидуального отопления в Попаснянском р-не

14:29 08.10.2019
Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

Правительство Украины поручило способствовать импорту Молдовой газа из ЕС в случае приостановки поставок "Газпромом"

12:11 08.10.2019
Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

10:03 08.10.2019
Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

ПОСЛЕДНЕЕ

Решение о проведении "нормандского саммита" в случае срыва разведения сил на Донбассе будут принимать лидеры "четверки" – Песков

Зеленский в четверг проведет пресс-марафон, где будет отвечать на вопросы СМИ целый день

Украина должна спокойно идти на сотрудничество в деле по гибели "Боинга", в том числе, по факту не закрытого воздушного пространства - Яременко

Зеленский не встречался с бизнесменом Кислиным в США - Офис президента

Согласование "формулы Штайнмайера", как и договоренность о разведении войск, являются важными шагами в урегулировании конфликта на Донбассе– посольство ФРГ

Комитет Рады по нацбезопасности возьмет на контроль безопасность проживающих в районах разведения войск на Донбассе людей

Информатор, сообщивший о телефонном звонке Трампа Зеленскому, был связан с кандидатом в президенты от Демократической партии - СМИ

Российские хакеры в 2016г действительно пытались помочь Трампу и навредить Клинтон - сенат США

Байдены не нарушали законодательство Украины, но в их действиях возможен конфликт интересов, и если в США начнут расследование, то украинская сторона поможет - Луценко

Советник Юнкера по Украине хочет помочь новым украинским властям избежать ошибок в отношениях с ЕС

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА