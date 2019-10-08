Политика

16:40 08.10.2019

Премьер Украины заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году

1 мин читать
Премьер Украины заявил об увеличении расходов на оборону в 2020 году

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявляет, что в следующем году расходы на оборону будут увеличены.

"В публичной плоскости обсуждается, что "зрада", что мы планируем сократить расходы на оборону, сократить какие-то социальные льготы. Это неправда. В следующем году расходы на оборону будут даже увеличены”, - сказал он на брифинге во вторник в Киеве.

По его словам, в процентном соотношении данные расходы сохранятся на уровне 5,4% от общего фонда бюджета, а в абсолютных цифрах расходы на Минобороны увеличатся до 136,6 млрд грн.

Премьер отметил, что пока Украина находится в состоянии внешней агрессии, никаких сокращений расходов на оборону или сокращения социальных стандартов защитников быть не может.

Теги: #оборона #гончарук #финансирование
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:11 08.10.2019
Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

Кабмин унифицирует требования к оформлению юридических документов и отменит устаревшие функции Минюста

20:31 07.10.2019
Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина Украины

Гончарук рассказал главе МИД Латвии о четырех приоритетах Кабмина Украины

00:58 06.10.2019
Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

Правительство не восстанавливает пассажирские перевозки с Крымом - Гончарук

19:30 04.10.2019
Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

Могерини видит большую перспективу для военных возможностей ЕС

17:06 04.10.2019
Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

Гончарук анонсировал улучшение макропрогноза для госбюджета-2020

16:46 04.10.2019
"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

"Турборежим" – это не нормально, Рада и Кабмин должны быть предсказуемыми для общества и бизнеса

14:29 04.10.2019
Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

Бизнес-ассоциации смогут посещать заседания Кабмина

13:34 04.10.2019
Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое

Финансирование орфанных заболеваний в проекте госбюджета 2020 г. урезали вдвое

13:26 04.10.2019
Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

17:53 03.10.2019
Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Кабмин не намерен увеличивать размер дефицита госбюджета ко 2-му чтению - премьер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Нардеп Гончаренко просит ГБР начать расследование против Зеленского в связи с его словами о подконтрольности ему генпрокурора

Прокуратура Киева объявила подозрение нардепуIV-VIII созывов по факту завладения 1,1 млрд грн "УкрСиббанка"

Рябошапка назначил экс-первого замглавы СБУ Трепака замгенпрокурора

Зеленский и его команда пытаются завершить тот "несправедливый процесс" по Донбассу, который начали предшественники, или показать его невыполнимость для перехода к другим вариантам

Турчинов считает взятие под стражу Пашинского политизированным решением

ПОСЛЕДНЕЕ

Суд продлил арест Грымчака до 14 ноября

МВД Украины хочет приобрести 13 самолетов у ГП "Антонов" для ГСЧС и Нацгвардии

Туск - Джонсону: quo vadis?

Меркель заявила Джонсону о малой вероятности сделки по Brexit -

Нардеп Гончаренко просит ГБР начать расследование против Зеленского в связи с его словами о подконтрольности ему генпрокурора

Замсекретаря СНБО Кривонос отмечает необходимость государственных совместных действий в информационной сфере

Денисова просит Москалькову о содействии в установлении местонахождения украинцев Дудки и Бессарабова, осужденных в Крыму

Зеленский с представителями Совета Федерации еврейских общин почтил память жертв массовых расстрелов в Бабьем Яру

Лукашенко: мы оставили Зеленского с Донбассом один на один

Трамп в разговоре с Эрдоганом соглашался лишь на "умеренную" операцию Турции на севере Сирии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА