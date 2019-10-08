Политика

09:58 08.10.2019

Януковича на 18 октября вновь вызвали на допрос в апелляционный суд

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Януковича на 18 октября вновь вызвали на допрос в апелляционный суд

Экс-президент Украины Виктор Янукович вызван на допрос в Киевский апелляционный суд на 18 октября.

"Киевский апелляционный суд вызывает Вам как обвиняемого на 11.00 18 октября 2019 года… Местонахождение суда: г.Киев, ул.Соломенская, 2-А. Дополнительно просим подать такие документы: Документ, удостоверяющий личность (паспорт)", - говорится в тексте повестки, опубликованной в газете "Урядовый курьер" во вторник.

В повестке отмечается, что вызов суд осуществляется в рамках уголовного производства №11 кп/824/1356/2019.

Как сообщалось, Киевский апелляционный суд продолжает слушание апелляции на приговор Януковичу по делу о государственной измене.

Защита заявила ряд ходатайств, в частности, о допросе свидетелей событий 20 февраля 2014 года, касающихся массового расстрела на Майдане Независимости в Киеве.

24 января 2019 года Оболонский районный суд Киева приговорил Януковича к 13 годам лишения свободы за государственную измену и пособничество в ведении агрессивной войны против Украины со стороны Российской Федерации. В то же время суд признал Януковича невиновным по обвинению в пособничестве посягательству на территориальную целостность Украины, что привело к гибели людей или другим тяжким последствиям.

Сторона защиты просит исключить из мотивировочной части приговора ссылку на обстоятельство, смягчающее наказание Януковича, – "совершение преступлений под влиянием зависимости от представителей власти Российской Федерации".

Адвокаты также просят исключить из приговора ссылку на видеозапись интервью с президентом России Владимиром Путиным, в котором он "трижды подчеркнул, что у него есть официальное обращение "легитимного президента Украины Януковича" об использовании Вооруженных сил РФ на территории Украины, которое он (Путин) с точки зрения международного права рассматривает как достаточное правовое основание для использования Вооруженных сил РФ на территории Украины".

Киевский апелляционный суд рассматривал апелляции на приговор Януковичу по делу о госизмене на заседаниях 13 и 23 сентября.

После последнего заседания адвокат экс-президента Виталий Сердюк заявил, что Янукович временно находится в РФ, и защита сейчас осуществляет шаги, направленные на обеспечение возможности его пребывания в Украине.

Предыдущая повестка на допрос Януковичу в в Киевский апелляционный суд была на 30 сентября.

Теги: #допрос #суд #янукович
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