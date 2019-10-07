Политика

19:37 07.10.2019

Турчинов считает взятие под стражу Пашинского политизированным решением

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Турчинов считает взятие под стражу Пашинского политизированным решением

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов считает решение о взятии под стражу народного депутата Верховной Рады VIII созыва Сергея Пашинского политически ангажированным.

"Сергей Пашинский никак не мог повлиять на, я считаю, заполитизированное решение о пересмотре этого решения. Без каких-либо оснований – вы в суде это слышали – никакого основания не привели ни прокуроры, ни следователи, почему они вдруг решили, кроме политических анонсов пересмотреть это дело. Доказательства новые не получены. Новых каких-то позиций у следствия нет", - сказал он журналистам в понедельник.

Турчинов убежден, что реакция Пашинского в инциденте "была адекватной: он защитил свою жизнь и жизнь и честь своей супруги".

Он напомнил, что "дело Пашинского" было переквалифицировано.

"К большому сожалению, сегодня мы увидели, что юридические аргументы, правовые основания, к сожалению, сегодня временно не работают. Но я уверен, что Сергей выдержит эти испытания и будет на свободе", - сказал экс-секретарь СНБО,

На вопрос, была ли у Пашинского возможность выехать за границу, Турчинов сказал: "Безусловно. У него была возможность выехать за границу. И я так понял по информационной волне, что многие на это очень надеялись".

Кроме того, отвечая на вопрос, не опасается ли он уголовных преследований, экс-секретарь СНБО сказал, что "жизнь научила не бояться", вспомнив про события Революции достоинства.

Он также отметил, что сожалеет о том, что "традиции Печерского суда не изменились". "Я считаю, что, безусловно, вина и минувшей власти в этом есть", - подчеркнул Турчинов, добавив, что в судебной системе по-прежнему доминирует политическая целесообразность.

Как сообщалось, вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским (входил во фракцию "Народный фронт, возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде VIII созыва) и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296). Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте никому из фигурантов не объявлено.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

1 августа Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

В декабре 2017 года Печерский райсуд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.

4 октября 2019 года Государственное бюро расследований (ГБР) уведомило Пашинского о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области. В сообщении ГБР указано, что 31 декабря 2016 года на территории Киевской области произошел словесный конфликт между бывшим на то время народным депутатом и гражданином, в ходе которого депутат выстрелил мужчине в левую ногу из пистолета марки Glock-19. Вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими.

7 октября Печерский районный суд Киева избрал меру пресечения Пашинскому в виде содержания под стражей сроком на два месяца без права внесения залога.

Теги: #турчинов #пашинский
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