Политика

22:19 05.10.2019

Представители власти Украины планируют посетить на следующей неделе Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы оценить ситуацию с безопасностью

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Представители власти Украины планируют посетить на следующей неделе Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы оценить ситуацию с безопасностью

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу обсудил с представителями силовых структур и военным руководством страны ситуацию с безопасностью на Донбассе, в частности, в районе населенных пунктов Золотое и Петровское, где запланировано разведение войск.

"Глава государства подчеркнул, что вопросы безопасности украинцев, а особенно населения в зоне разведения, и достижения устойчивого мира на востоке страны являются приоритетными для него. Ожидается, что на следующей неделе представители власти посетят Петровское, Золотое и Станицу Луганскую, чтобы лично убедиться в том, что местным жителям ничего не угрожает", - говорится в сообщении Офиса президента Украины на странице в Facebook в субботу.

На встрече присутствовали начальник Генерального штаба – главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, помощник президента Андрей Ермак и другие.

Они также обсудили строительство моста через Северский Донец вблизи Станицы Луганской, где открыли временный переход для граждан.

Отдельно было уделено внимание вопросам социального обеспечения участников боевых действий. Зеленский заверил, что никакие льготы для военных, защищавших территориальную целостность Украины, отменять не будут. "В государственном бюджете на следующий год должно быть предусмотрено финансирование социального обеспечения военнослужащих", - отмечается в сообщении.

Теги: #зеленский #украина #донбасс #посещение
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