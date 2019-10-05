Политика

15:35 05.10.2019

Новое админтерустройство Украины будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс – Корниенко

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Новое админтерустройство Украины будет распространяться на всю территорию Украины, включая Крым и Донбасс – Корниенко

В парламентской фракции "Слуга народа" заявляют, что новое административно-территориальное устройство Украины в рамках децентрализации будет распространяться, в том числе, на временно неподконтрольные территории – Крым и Донбасса.

"Мы будем принимать административно-территориальное устройство всей страны, в том числе Крыма, Луганской и Донецкой областей полностью. Есть все эти районы, все рассчитано. Тут вопрос будет, конечно, когда это начнет реально действовать", - сказал первый заместитель главы фракции Александр Корниенко в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Он сообщил, что, согласно дорожной карте децентрализации, до конца ноября будет подготовлен проект нового административно-территориального устройства страны и начнется его обсуждение с обществом.

Корниенко отметил, что для проведения децентрализации необходимо внести изменения в Конституцию, после чего можно будет подавать в парламент соответствующие законопроекты, в частности, о префектах.

Кроме того, политик раскрыл некоторые детали процесса децентрализации и полномочий, которые будут предоставлены местным чиновникам.


Полный текст интервью Корниенко агентству "Интерфакс-Украина" будет обнародован в новостной ленте и в открытом доступе.

Теги: #слуга_народу #админреформа #корниенко
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