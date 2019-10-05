Политика

14:25 05.10.2019

Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

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Перспектива проведения саммита нормандской четверки прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом – постпред РФ при ОБСЕ

В процессе урегулирования ситуации на Донбассе наметились некоторые подвижки, и при благоприятной динамике будут созданы условия для подготовки к саммиту в "нормандском формате", заявил постоянный представитель РФ Александр Лукашевич на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"В нынешних условиях "мяч" в значительной степени на стороне Киева, которому предстоит осуществить имплементацию "формулы Штайнмайера" в законодательство Украины. Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее текста в Контактной группе не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе", - говорится в выступлении Лукашевича, текст которого приводится на сайте МИД РФ.

Он подчеркнул, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведения сил и средств в Петровском и Золотом".

Российский постпред сказал, что лидеры Украины, Франции, ФРГ и России по итогам их встреч в Париже в 2015 г. и в Берлине в 2016 г. пришли к пониманию о необходимости разведения сил и средств в Станице Луганской, Петровском и Золотом, а также письменной фиксации в Трехсторонней контактной группе "формулы Штайнмайера".

"Выполнение этих поручений как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В ином случае встреча ради встречи вряд ли востребована. Украинскому руководству не стоит пытаться использовать саммит в "нормандском формате" только для решения своих внутриполитических задач, а не для продвижения в урегулировании", - сказал Лукашевич.

Он напомнил, что на заседании Трехсторонней контактной группы в Минске 1 октября был согласован механизм введения особого статуса Донбасса по "формуле Штайнмайера" и обозначена готовность возобновить с 7 октября разведение сил и средств в Золотом и Петровском.

Он особо отметил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б". "Единственно возможный путь - политико-дипломатическое урегулирование внутриукраинского кризиса посредством полного выполнения всех положений одобренного резолюцией 2202 СБ ООН минского "Комплекса мер" от 12 февраля 2015 г. на основе прямого диалога Киева с Донецком и Луганском", - подчеркнул Лукашевич.

Теги: #нормандский_формат #рф #формула_штайнмайера
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