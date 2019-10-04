Политика

18:02 04.10.2019

Пашинский убежден, что попытка посадить его в тюрьму – это месть Портнова

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Пашинский убежден, что попытка посадить его в тюрьму – это месть Портнова

Бывший народный депутат Сергей Пашинский считает, что вручение ему подозрения в причинении тяжких телесных повреждений человеку в Киевской области является местью бывшего заместителя главы администрации президента Андрея Портнова.

"Сегодня следователи ГБР вручили мне подозрение по старому делу - "делу Химикуса", решается вопрос о взятии меня под стражу. Убежден, что реанимация дела и попытка посадить меня в тюрьму - это месть Портнова", - написал Пашинский на своей странице в Фейсбуке в пятницу.

По словам Пашинского, Портнов считает его "едва ли не главной причиной своих бед и выбрал в качестве мишени для мести".

"Сегодня Портнов снова получил возможность влиять на правоохранительную и судебную системы - фабриковать дела, подминать под себя право и закон, преследовать и сводить личные счеты. Реанимация старого дела в отношении меня - это, прежде всего, месть за то, что после Революции достоинства ему пришлось расстаться с украденными активами", - считает экс-нардеп.

Пашинский заверил, что продолжит борьбу за свое честное имя.

Как сообщалось, 4 октября ГБР уведомило экс-депутата о подозрении в причинении ранения человеку в Киевской области.

По информации источника агентства "Интерфакс-Украина", речь идет о бывшем народном депутате Сергее Пашинском.

В ГБР подчеркивают, что вследствие этого потерпевший получил огнестрельный осколочный перелом бедренной кости левой ноги. Согласно заключению судебной экспертизы, причиненные телесные повреждения являются тяжкими. "В настоящее время решается вопрос об избрании народному депутату меры пресечения в виде содержания под стражей", - отметили в Бюро.

Пашинский (фракция "Народный фронт) возглавлял комитет по вопросам национальной безопасности и обороны в Верховной Раде 8-го созыва.

Вечером 31 декабря 2016 года на дороге в одном из сел Васильковского района Киевской области произошел конфликт между Пашинским и местным жителем Вячеславом Химикусом, в результате которого депутат получил удар бутылкой по голове, а напавший на него мужчина – пулю в ногу.

3 января 2017 года в прокуратуре Киевской области сообщили, что расследуют уголовное производство по факту инцидента по статье Уголовного кодекса о хулиганстве (ч.2 ст.296).

Прокурор Киевской области Дмитрий Чибисов тогда сообщил, что подозрение о совершении преступления в инциденте пока никому из фигурантов не объявлено.

1 февраля Печерский райсуд Киева констатировал, что Химикус имеет статус потерпевшего в деле.

1 августа Пашинский сообщил, что уголовное производство по данному инциденту закрыто Генпрокуратурой.

В декабре 2017 года Печерский районный суд Киева своим решением обязал следователей Генпрокуратуры возобновить расследование в рамках уголовного производства по инциденту со стрельбой 31 декабря 2016 года, фигурантом которого являлся Пашинский.

Теги: #пашинский #портнов
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