Политика

15:46 04.10.2019

Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

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Загороднюк заверил делегацию Конгресса США в готовности Минобороны Украины к закупкам образцов вооружения, производимого в Штатах

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк на встрече с делегацией Палаты представителей (Конгресс США) обсудил возможности расширения военно-технического сотрудничества между двумя странами и указал на готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов вооружения и военной техники (ВВТ), которые производятся в США.

"Всесторонняя поддержка нашего государства и его Вооруженных сил со стороны Соединенных Штатов Америки оказывает значительное влияние на ситуацию в Украине последние пять лет. Все программы сотрудничества с США и помощь, которую оказывает американское правительство, очень ценны для нас. Это - сильный месседж, что мы не одни", - цитирует Загороднюка управление коммуникаций и прессы Минобороны.

При обсуждении приоритетных направлений оказания помощи Украине правительством США стороны рассмотрели возможности расширения военно-технического сотрудничества.

"Отметив важность технической помощи, которую США оказывает в рамках помощи Вооруженным силам Украины, министр обороны Украины приветствовал решение Государственного департамента США о готовности реализовать проект по продаже Украине современного летального вооружения в рамках программы "Международные военные продажи", а также подчеркнул готовность оборонного ведомства осуществлять закупки необходимых образцов ВВТ, которые производятся в США", - сообщило управление коммуникаций и прессы.

Говоря о консультативно-совещательной помощи, Загороднюк отметил важность привлечения советников от США к процессу реформирования оборонного ведомства и ВСУ, а также указал на готовность украинской стороны к углублению обмена опытом с американскими коллегами.

Кроме того, он акцентировал внимание иностранных гостей на неизменности евроатлантического курса Украины.

Делегацию Палаты представителей возглавлял председатель подкомитета по вопросам боеготовности комитета по вооруженным силам Джон Гараменди. На встрече также присутствовали члены Палаты представителей США и временный поверенный в делах США Посольства США в Украине Уильям Тейлор.

Теги: #закупки #сша #минобороны #вооружение #оружие #загороднюк
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