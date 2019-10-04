Политика

14:22 04.10.2019

Рада уполномочила НАБУ и ГБР на прослушку, но отказалась менять порядок доступа к обыску нардепов

1 мин читать
Рада уполномочила НАБУ и ГБР на прослушку, но отказалась менять порядок доступа к обыску нардепов

Верховная Рада приняла закон, который позволит обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№1009) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования положений уголовного процессуального законодательства при повторном втором чтении и в целом поддержали 330 народных депутатов на пленарном заседании Рады в пятницу.

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Вместе с тем на этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.

Теги: #гбр #верховная_рада #набу #прослушка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:17 04.10.2019
Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

12:59 04.10.2019
Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

11:51 04.10.2019
16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

16 из 17 членов ЦИК приняли присягу в Раде

11:49 04.10.2019
Рада сформировала новый состав ЦИК

Рада сформировала новый состав ЦИК

11:15 04.10.2019
Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

Минобразования и комитет здравоохранения ВР намерены урегулировать вопрос о недопуске в школы невакцинированных детей

11:14 04.10.2019
Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

Дубилет заявил о планах перевести документообмен между Кабмином и ВР в электронную форму до конца 2019г

10:24 04.10.2019
Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

Рада в пятницу намерена сформировать ЦИК и утвердить программу правительства

02:25 04.10.2019
Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

Прокурор Смелянской местной прокуратуры задержан при получении взятки - ГБР

20:42 03.10.2019
Пьяный полицейский в Кировоградской области на авто сбил насмерть велосипедиста, ГБР расследует дело

Пьяный полицейский в Кировоградской области на авто сбил насмерть велосипедиста, ГБР расследует дело

11:05 03.10.2019
САП ходатайствует о применении Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога

САП ходатайствует о применении Микитасю меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 300 млн грн залога

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Экс-депутату Пашинскому, стрелявшему в человека, сообщено о подозрении

Зеленский о встрече в "нормандском формате": ждем дату

Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, связанных с деятельностью компаний Злочевского и Курченко

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский добивался серьезного отношения США к Украине, свидетельствует переписка американских дипломатов

Сотрудничество в сфере ТЭК, инфраструктуры и АПК является приоритетным во взаимоотношениях Украины и Беларуси

Лукашенко: Мы не хотим дружить против кого-то

Зеленский о встрече в "нормандском формате": ждем дату

Гончарук соболезнует родным и близким погибших при аварийной посадке самолета под Львовом

Ан-12 не должен был дозаправляться во Львове, погибших задавил находившийся в самолете груз

Реформа органов прокуратуры Украины проводится при наличии политической воли и желания генпрокурора и президента

В украинские вузы через образовательные центры за год поступили более 1,8 тыс абитуриентов из Крыма и ОРДЛО

Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

Новосад заявила о необходимости аудита вузов, перемещенных из оккупированных территорий

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА