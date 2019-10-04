Рада уполномочила НАБУ и ГБР на прослушку, но отказалась менять порядок доступа к обыску нардепов

Верховная Рада приняла закон, который позволит обеспечить Национальному антикоррупционному бюро Украины (НАБУ) и Государственному бюро расследований (ГБР) автономное право на прослушку.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", соответствующий законопроект (№1009) о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно усовершенствования положений уголовного процессуального законодательства при повторном втором чтении и в целом поддержали 330 народных депутатов на пленарном заседании Рады в пятницу.

Законом внесены изменения в ст.263 Уголовного процессуального кодекса (УПК), согласно которым НАБУ и ГБР будут уполномочены снимать информацию с транспортных телекоммуникационных сетей, что фактически является правом на прослушку.

Вместе с тем на этапе 1-го и 2-го чтения законопроект предусматривал изменения в закон о статусе народного депутата, согласно которым с санкции генерального прокурора, а не Верховной Рады, как это предусмотрено сейчас, возможны будут обыск или досмотр личных вещей, транспорта, жилья, служебного помещения народных депутатов, нарушение тайны их переписки, телефонных разговоров, применение к ним негласных следственных.

На этапе повторного 2-го чтения от этих изменений отказались, оставив ныне действующий порядок получения санкции на обыск нардепов.