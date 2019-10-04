Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем "Твиттер".

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.