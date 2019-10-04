Политика

12:20 04.10.2019

Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

1 мин читать
Следующая трехсторонняя встреча по газу Россия-Украина-ЕС состоится 28 октября

Следующая трехсторонняя встреча по газу между Россией, Украиной и Еврокомиссией состоится 28 октября, сообщил вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович в своем "Твиттер".

"Рад принять следующий раунд трехсторонних консультаций по газу с Россией и Украиной 28 октября, основываясь на прогрессе, достигнутом ранее", - отметил зампред Европейской комиссии.

В середине сентября стороны на трехсторонней встрече договорились встретиться в конце октября.

Теги: #рф #шефчович #украина #ес
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

12:20 04.10.2019
Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

Работа, касающаяся масштабного обмена с Украиной удерживаемыми лицами, продолжается

11:36 04.10.2019
Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

Решающее слово в принятии закона об особом статусе Донбасса - за Радой, но это будет согласованная с РФ позиция – нардеп Яременко

10:40 04.10.2019
Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

Скачок цен на газ в Европе из-за отсутствия контракта Нафтогаза и Газпрома с 2020г может быть существенным

08:36 04.10.2019
Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

Ан-12 совершил аварийную посадку возле аэропорта Львова – ГСЧС

08:28 04.10.2019
С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

С сентября 2020 года русскоязычные школы перейдут на украинский язык обучения - Новосад

08:18 04.10.2019
В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

В Украине сохранится высокий уровень пожарной опасности – ГСЧС

07:30 04.10.2019
Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

Боевики 41 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий погиб – штаб ООС

07:10 04.10.2019
Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

Рада отклонила ветированный Зеленским закон о принудительной кастрации педофилов

06:57 04.10.2019
На выходные в Киеве начнется марафон с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира - КГГА

На выходные в Киеве начнется марафон с участием 17 тыс спортсменов из 58 стран мира - КГГА

04:44 04.10.2019
В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

В Харькове в тестовом режиме начал работать проект, позволяющий следить онлайн за движением трамваев и троллейбусов

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся Burisma, в том числе эпизод, где фигурирует Хантер Байден

Зеленский заявил, что новый закон об особом статусе Донбасса будет учитывать "красные линии" и общественное мнение

Для выборов на Донбассе нужно полное прекращение огня, вывод иностранных войск, контроль над границей, обмен пленными и соблюдение законов Украины

Зеленский: Я уважаю конституционное право каждого гражданина на протест, я никогда не сдам Украину

ПОСЛЕДНЕЕ

Порошенко хотел бы, чтобы на нормандском саммите обсуждалась его дорожная карта по реализации минских договоренностей

Директор ГБР о привлечении Порошенко российского адвоката: Мы не обсуждали вариант обращения к РФ для правовой помощи ни в одном деле

Новосад заявила о необходимости аудита вузов, перемещенных из оккупированных территорий

Генпрокурор Рябошапка заявил об отсутствии какого-либо давления, в том числе по делу Burisma

Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

Рада сформировала новый состав ЦИК

Генпрокурор Рябошапка о том, что он "человек президента": Дела покажут

Генпрокуратура Украины пересматривает около 15 дел, касающихся Burisma, в том числе эпизод, где фигурирует Хантер Байден

Лукашенко на встрече с Зеленским: Мы всегда будем самыми надежными вашими сторонниками и партнерами

Волкер почти 10 часов отвечал на вопросы конгрессменов об "украинском скандале"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА