Политика

12:16 04.10.2019

Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

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Генпрокурор о готовящемся подозрении Порошенко: Мы не анонсируем подозрения

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка отказался анонсировать вручение подозрения о злоупотреблении полномочиями пятому президенту Украины Петру Порошенко.

"Мы не анонсируем подозрения, обыски и другие процессуальные решения. Мы активно работаем, и в работе органов досудебного расследования есть много материалов относительно высокопоставленных лиц, бывших нардепов и, в том числе, действующих народных депутатов. Уже в ближайшее время все узнают детали", - сказал он на брифинге в пятницу в Киеве, отвечая на вопрос о том, готовится ли подозрение для Порошенко о злоупотреблении властью.

Теги: #рябошапка #порошенко
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