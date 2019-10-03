Политика

18:51 03.10.2019

Разумков напомнил нардепам, что зал Рады - не столовая и не место для курения электронных сигарет

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Разумков напомнил нардепам, что зал Рады - не столовая и не место для курения электронных сигарет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал замечание народным депутатам и попросил не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале парламента.

"Зал Верховной Рады - это не столовая. То же относительно Iqos. Я не видел табличку Iqos-friendly. Также я обращаюсь, что в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Надеюсь на понимание и конструктивную работу", - сказал он на вечернем пленарном заседании парламента в четверг.

Теги: #разумков #рада #депутаты
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