Разумков напомнил нардепам, что зал Рады - не столовая и не место для курения электронных сигарет

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков сделал замечание народным депутатам и попросил не удовлетворять физиологические потребности в сессионном зале парламента.

"Зал Верховной Рады - это не столовая. То же относительно Iqos. Я не видел табличку Iqos-friendly. Также я обращаюсь, что в зале Верховной Рады не надо удовлетворять любые другие физиологические потребности. Надеюсь на понимание и конструктивную работу", - сказал он на вечернем пленарном заседании парламента в четверг.