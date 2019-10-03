Политика

17:39 03.10.2019

Ивано-Франковский облсовет выступил против реализации "формулы Штайнмайера" – обращение

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Ивано-Франковский областной совет выступает против реализации "формулы Штайнмайера" и расценивает соответствующие намерения как сдачу национальных интересов Украины и фактическую капитуляцию страны.

"Мы выступаем против реализации так называемой "формулы Штайнмайера", согласно которой в соответствии с Минскими соглашениями вводится особый статус оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Анонсированный 1 октября 2019 года президентом Украины Владимиром Зеленским документ (…) является скрытой сдачей национальных интересов Украины, угрожает безопасности и территориальной целостности нашего государства и является фактической капитуляцией Украины в российско-украинской войне и не гарантирует установления мира даже на условиях Путина", - зачитал обращение первый заместитель председателя облсовета Василий Гладий на внеочередной сессии в четверг, сообщается на сайте областного совета.

Депутаты призвали президента Украины, Верховную Раду, Кабинет министров Украины, народных депутатов от области "не допустить предоставления особого статуса оккупированным территориям, проводить выборы в местные советы только после полной деоккупации указанных территорий, не разменять интересы государства на призрачный мир".

Обращение было поддержано единогласно - "за" проголосовали 68 депутатов облсовета.

Теги: #формула_штайнмайера #ивано_франковская_область
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