Порошенко заявляет о попытках посягательства на местное самоуправление в Украине и реформу децентрализации

Пятый президент Украины (2014-2019), лидер политической партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко считает, что попытки нарушить принципы местного самоуправления и отстранить от решения вопросов общин самих граждан являются нарушением Конституции Украины и наступлением на реформу децентрализации, сообщается на официальном сайте партии.

"У нас есть попытка нарушить местное самоуправление, есть попытка отстранить от власти киевлян, попытка нарушить Конституцию. Ибо единственным источником власти в Украине является народ", - сказал Порошенко журналистам.

По его словам, в основе местного самоуправления лежат полномочия граждан избирать мэра с исполнительной властью включительно.

"Это наступление на одну из самых успешных реформ, которая была проведена моей командой - реформу децентрализации… И независимо от того, о каком городе мы говорим - Киеве, Днепре или любом другом - мы должны защищать интересы территориальных общин", - подчеркнул политик.

Порошенко отметил, что благодаря децентрализации местные общины получили средства и полномочия, право самостоятельно определять направления своего развития и эффективно использовать имеющиеся у них ресурсы. "Деньги должны распределяться общиной, а не с сумками тянуться в какие-то кабинеты, и никакой разницы, на каких улицах они будут расположены - на Банковой или на Грушевского… Это точно будет наступлением на демократию и это точно большой шаг назад. Это будет разрушением реформ", - отметил он.

Политик также напомнил, что реформу децентрализации помогали внедрять европейские партнеры Украины, в частности, советники из Польши и Германии. "У нас были все, кто четко высказался, что это реформа, которая доказала свою эффективность", - отметил Порошенко.