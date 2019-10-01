В "Евросолидарности" призывают не подписывать "формулу Штайнмайера", поскольку считают ее ловушкой Кремля

Руководство России подготовило ловушку украинской власти, предлагая через "формулу Штайнмайера" провести местные выборы на оккупированных территориях Донбасса без предварительного выполнения всех условий по безопасности для таких выборов, сказала сопредседатель парламентской фракции "Евросолидарность" Ирина Геращенко.

"Мы предостерегаем власть не верить Путину, не верить Кремлю и не попасть в ловушку", - сказала она на брифинге во вторник в парламенте, отметив, что все предыдущие годы во время переговоров обсуждались "формулы Штайнмайера, планы Мареля, планы Сайдика", сообщает пресс-служба партии "Евросолидарность".

При этом политик напомнила, что всегда ранее украинская сторона и украинская позиция были следующие: "Мы должны отстаивать интересы Украины. И любая формула, план, директивы не могут обсуждаться, если не решен вопрос безопасности", - подчеркнула сопредседатель фракции.

Она особо подчеркнула важность очень четкого определения всех пунктов и временных сроков выполнения вопросов по безопасности. По словам нардепа, без этого другие договоренности ставятся под большое сомнение.

"Для нас очевидно, что должен быть вывод иностранных войск и техники. Должен быть установившийся режим тишины на Донбассе, а не как сейчас - когда нам говорят, что действует перемирие, а мы видим, что как всегда российские оккупационные войска ежедневно его нарушают. У нас есть погибшие, у нас есть раненые. В этих условиях говорить о разведении войск по всей линии соприкосновения - это вообще, как мне кажется, большая авантюра", - сказала Геращенко.

По ее словам, если речь идет о так называемой формуле Штайнмайера, то вызывают серьезное беспокойство такие выражения как "выборы в целом могут быть признаны демократическими".

"Мы знаем, что такое признанные миром выборы демократическими, по стандартам ОБСЕ. И мы знаем, что такое "в целом признаны" Российской Федерацией. Это как говорят - две большие разницы", - отметила парламентарий.

"Поэтому мы категорически против подобных вещей", - подчеркнула Геращенко.

Политик также добавила: "Мы всегда в Минске очень активно в контексте возможных выборов на оккупированных территориях обсуждали участие в них временно перемещенных лиц. Именно переселенцы должны принимать непосредственное участие в региональных выборах и избирать власть Донбасса, а не завезенные туда "Гиви", "Моторолы", буряты, или кто там еще воюет, как нам говорят, на этих территориях против Украины".

"Сегодня мы видим, что нет ответа на вопрос участия переселенцев, нет ответа на вопрос украинских политических сил партий, участия СМИ. Поэтому все это очень опасные вещи. И мы считаем, что подписание любых документов без урегулирования вопросов безопасности - оно будет серьезной кремлевской ловушкой, в которую может попасть Украина", - отметила Геращенко.