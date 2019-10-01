Политика

14:32 01.10.2019

ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

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ГБР открыло производство по факту возможного злоупотребления властью Луценко

Государственное бюро расследований (ГБР) открыло уголовное производство по заявлению главы парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии по факту возможного злоупотребления властью экс-генпрокурором Украины Юрием Луценко.

"По заявлению Арахамии открыто уголовное производство по факту возможного злоупотребления властью или служебным положением бывшим генпрокурором Украины Юрием Луценко", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе ГБР во вторник.

Производство открыто по ч.1 ст. 364 (злоупотребление властью и служебным положением) Уголовного кодекса, оно является фактовым.

В своем заявлении Арахамия указывает, что Луценко, возможно, в сговоре с рядом бывших народных депутатов и другими лицами, содействовал незаконному игорному бизнесу.

Теги: #луценко #гбр #производство
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