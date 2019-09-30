Политика

17:56 30.09.2019

Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

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Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении

Каждая школа должна иметь скоростной Wi-Fi интернет, минимум 2 компьютерных класса на 300 учеников и туалет в помещении.

Такая норма содержится в программе деятельности Кабинета министров Украины, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"В школах скоростной Wi-Fi интернет не менее 100 Мбит/с. В каждой школе на каждые 300 детей должно быть минимум 2 компьютерных класса по 15 компьютеров в каждом. Туалетные помещения находятся в здании заведения", - говорится в стандартах доступности учреждений образования, определенных программой.

Отмечается также, что время подвоза к опорному учебному заведению не должно превышать 30 минут в одну сторону по качественному дорожному покрытию.

Среди прочего стандарты предусматривают, что в каждом школьном классе должно быть не менее 15 и не более 30 учеников; полная доступность зданий всех школ, включая туалеты, для детей с особыми потребностями; инклюзивный ресурсный центр - один на 7 тыс. детей в сельской местности и один на 12 тыс. детей в городе.

Теги: #школа #кабмин
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