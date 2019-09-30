Кабмин рассчитывает уменьшить количество детей в интернатах до 0,7% от общего детского населения до 2024г

Кабинет министров рассчитывает на уменьшение количества детей, находящихся в учреждениях институционального воспитания и ухода, до 0,7% от общего количества детского населения до 2024 года, говорится в программе правительства, опубликованной на сайте Верховной Рады.

"В настоящее время количество детей, находящихся в учреждениях институционального ухода и воспитания, в три раза больше, чем в странах ЕС, а выпускники интернатов в большинстве случаев нуждаются в постоянной поддержке государства, 90% из них не готовы к жизни в социуме", - говорится в документе.

Кабмин заверяет, что у 92% детей, находящихся в интернатах, есть родители и около 30% могут вернуться в семьи.