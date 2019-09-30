Политика

14:24 30.09.2019

Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

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Кабмин хочет обеспечить создание офисов евроинтеграции во всех областях Украины

Правительство Украины намерено обеспечить создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции.

Такие планы заложены в программе деятельности правительства, текст которой обнародован на сайте Верховной Рады.

"Правительство обеспечит создание во всех областях Украины офисов евроинтеграции, с первоочередным фокусом на южные и восточные области, с целью приближения возможностей евроинтеграции к гражданам и бизнеса в регионах", - говорится в правительственной программе.

В Кабмине намерены достичь этого, прежде всего, путем содействия развитию культурных и образовательных проектов, контактов, а также экономики и инфраструктуры с привлечением инвестиций и финансовой помощи Евросоюза.

В правительстве убеждены, что фокус на "регионализацию евроинтеграции" позволит направить дополнительные ресурсы в регионы, чтобы их жители непосредственно чувствовали пользу для них курса Украины на интеграцию в ЕС.

Кроме того, в программе указывают на то, что в законодательство Украины будут внедрены не менее 80% актов ЕС, предусмотренных Соглашением об ассоциации.

"Одним из результатов принятия этих мер станет последовательный рост поддержки гражданами Украины европейской интеграции нашего государства", - говорится в программе.

При этом в правительстве декларируют намерение в диалоге с ЕС обеспечить "рост прямых инвестиций в Украину от компаний из стран Евросоюза и увеличение финансовой помощи ЕС для Украины".

Теги: #евроинтеграция #кабмин
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