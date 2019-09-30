Гончарук обвинил менеджмент "Укрзализныци" в коррумпированности

Кабинет министров Украины изучает вопрос качества работы нынешнего менеджмента АО "Укрзализныця" (УЗ, Киев) в связи с "тотальной коррупцией" в компании, сообщил премьер-министр Алексей Гончарук в понедельник.

"Мы разбираемся детально, что там происходит, но состояние ее (железной дороги – ИФ) критическое. Это, в том числе, из-за тотальной коррупции, потому что отдельные группы влияния зарабатывают на тендерах, отправляют в ручном режиме локомотивы в своих интересах… Мы сейчас внимательно изучаем вопрос качества работы этого менеджмента. В ближайшее время дадим этому соответствующую оценку", - сказал он на пресс-брифинге после заседания правительства в понедельник.

При этом Гончарук заявил: в настоящее время железная дорога находится в очень плохом состоянии

"Она очень изношена. У нас почти каждый день горит какой-то локомотив…", - добавил премьер-министр.