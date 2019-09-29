Политика

02:38 29.09.2019

Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

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Трамп: заявление Зеленского об отсутствии давления с моей стороны должно само по себе положить конец "Охоте на ведьм"

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что сделанное президентом Украины Владимиром Зеленским заявление об отсутствии давления на него со стороны американского коллеги в телефонном разговоре 25 июля, должно положить конец очередной, как он это называет, "Охоте на ведьм".

"Разговор с новым и очень хорошим президентом Украины, который рассказал "Фейковым Новостям", в ООН, что он не подвергался какому-либо давлению с моей стороны, в той или иной форме, должен сам по себе положить конец новой и последней "Охоте на ведьм". Другие уже превратились в прах!", - написал он в своем Twitter.

Трамп также подчеркнул, что жалоба информатора на телефонный разговор его с Зеленским 25 июля "полностью отличается и противоречит его настоящему разговору с новым президентом Украины".

Теги: #сша #заявление #трамп #украина #зеленский
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