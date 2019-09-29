Климкин о видеоролике Трампа: внутренняя политика США меганегативно влияет на имидж Украины

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин отреагировал на видеоролик американского лидера Дональда Трампа и отметил, что в результате внутренней политики США Украина несет имиджевые потери.

"Видели видео на ФБ Дональда Трампа? Рекомендую. Для тех, кто не знает мировой политики вывод - Украина и коррупция почти неотделимы. Вот именно так внутренняя политика США начала меганегативно влиять на наш имидж", - написал Климкин в своем микроблоге Twitter.

Он также добавил, что "об этом следует не молчать, честно говорить с нашими партнерами".