Лукашенко считает, что Украине ради мира нужно идти на уступки на Донбассе

Президент Беларуси Александр Лукашенко считает, что ради получения контроля над украинско-российской границей на Донбассе Киеву следует соглашаться на проведение выборов на неподконтрольной части Донбасса и амнистию для воевавших там.

"Если украинским властям предлагают или у них есть возможность, если, конечно, украинские власти очень хотят единства Украины и снова воссоединить восточные территории, где идет война… я бы пошел на все. На проведение выборов? Я бы пошел на проведение выборов. Я бы все делал, чтобы выйти на ту границу и взять под контроль Украину. Да, там надо дать гарантии тем людям – хотя, я считаю, это тоже не вопрос – которые там, как они говорят, воюют за свой кусок земли, за свою семью. Чтобы репрессий не было. Я не вижу тут особых проблем", - сказал Лукашенко во время общения с украинскими СМИ в Минске в четверг.

По мнению президента Беларуси, сейчас желания достичь мира на Донбассе недостаточно – необходимы действия.

"Надо сегодня делать любые шаги, чтобы эта война была прекращена, и эта территория начала возвращаться в Украину", - сказал он.

"Надо делать все шаги… отбросить все амбиции, надо всем внутри страны, прежде всего, в Украине, объединиться в головах, чтобы это созрело – что надо сохранить единство Украины. Это главное", - заявил Лукашенко.

Он отметил, что задача президента Украины – объединить в этом вопросе украинцев с разными взглядами.

"Чем дальше будем просто желать, тем дальше будет уходить мир и самое главное – целостность и единство Украины", - добавил президент Беларуси.