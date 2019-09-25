Президент Украины обсудил с премьером Норвегии поддержку в энергетической сфере, включая добычу газа

На полях Генеральной ассамблеи ООН президент Украины Владимир Зеленский встретился с премьер-министром Норвегии Эрной Солберг и обсудил с ней важность сохранения взаимодействия высокого уровня между двумя странами.

"Глава государства поблагодарил Норвегию за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Стороны договорились работать над привлечением норвежских инвесторов к инфраструктурным и гуманитарным проектам по восстановлению Донбасса", - сообщил Офис президента Украины в среду вечером.

Солберг отметила, что норвежский бизнес проявляет значительный интерес к Украине на фоне сообщений о повышении прозрачности работы и антикоррупционных инициативах.

"Мы реформируем наши правоохранительные органы, будем иметь приватизацию, проведем реформы, которые помогут преодолеть коррупцию", - заверил Зеленский.

Глава украинского государства отметил важность поддержки в энергетической сфере.

"Мы были бы рады пригласить вас к добыче газа. У нас есть месторождения, но нужных технологий не хватает. Это не просто бизнес-интерес, это - геополитический вопрос", - подчеркнул президент Украины.

Стороны также обсудили развитие альтернативной энергетики.

Зеленский сообщил премьер-министру Норвегии о ситуации в Донбассе. В конце встречи Солберг подарила президенту Украины футбольный мяч, на котором изображены Цели устойчивого развития.