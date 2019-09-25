Политика

15:25 25.09.2019

Будапешт согласится с компромиссом, которого достигнет украинская власть с нацменьшинством по языковой статье закона об образовании

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Будапешт согласится с компромиссом, которого достигнет украинская власть с нацменьшинством по языковой статье закона об образовании

Компромисс по языковой статье закона об образовании Украины должен быть между украинской властью и венгерским национальным меньшинством, а не между Киевом и Будапештом, считает посол Венгрии в Украине Иштван Ийдярто.

"Венецианская комиссия сказала, что в законе (об образовании – ИФ) есть проблемы. И это должно быть исправлено через сотрудничество и разговор с представителями меньшинства. Мы не хотим это сделать компромиссом Будапешта и Москвы. Наиболее важным предметом закона является меньшинство. Если они смогут достичь компромисса с Министерством образования (Украины – ИФ), это будет хорошо для нас", - сказал посол в комментарии журналистам в среду в Киеве.

Вместе с тем он пояснил, что пролонгация имплементации языковой статьи в законе об образовании была необходима для того, чтобы провести переговоры с представителями меньшинства и найти решение по норме закона.

По словам посла, Венгрия считает, что вопрос готов к решению.

"Вопрос никогда не касался украинского языка. Все знают, что проживающие в Украине, должны изучать украинский язык. Но вопрос в пропорции. И какова будет судьба так называемых венгерских школ", - сказал Ийдярто.

Как сообщалось, 28 сентября 2017 года вступил в силу закон Украины "Об образовании", который, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык, но в соответствии с образовательной программой могут преподаваться одна или несколько дисциплин на двух и более языках – государственном, английском, других официальных языках ЕС. Лицам, принадлежащим к национальным меньшинствам, гарантируется право обучения на родном языке наряду с украинским языком в отдельных классах (группах) коммунальных.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Также Будапешт заблокировал мероприятия, направленные на интеграцию Украины в НАТО.

МИД Украины направило закон на экспертизу в Венецианскую комиссию. 8 декабря Министерство образования и науки Украины сообщило, что Венецианская комиссия не поддержала обвинения Венгрии в сужении прав национальных меньшинств в статье о языке обучения в законе Украины "Об образовании". В ведомстве заявили о готовности имплементировать рекомендации комиссии и разработали три модели имплементации языковой статьи в законе "Об общем среднем образовании".

В ЕС в июле призвали Украину соблюсти права нацменьшинств и имплементировать рекомендации Венецианской комиссии относительно закона "Об образовании", основываясь на предметном диалоге с представителями нацменьшинств. "Мы согласились с необходимостью гарантировать уважение уже имеющихся прав представителей национальных меньшинств, как это указано в конвенциях ООН и Совета Европы и связанных протоколах; обеспечить недискриминацию лиц, относящихся к меньшинствам, и уважать разнообразие", - говорилось в совместном заявлении по итогам саммита Украина-ЕС в Брюсселе.

В частности, в ЕС призвали Киев принять законодательство, продлевающее переходный период до 2023 года и регламентирующее нераспространение ст.7 этого закона, касающейся языка образования, на частные школы.

Теги: #венгрия #языковой_вопрос
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